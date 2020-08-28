شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة علاج حازم إمام فور خروجه من الملعب مصابا في مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدة عدسة "سوبركورة"لحظة إجراء الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أولى تغييراته بخروج حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية ونزول محمد عبد الغنى بدلا منه أمام المقاولون العرب، في الدقيقة 11 من عمر المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأنتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

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وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الاخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول.

حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك.

في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب.، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.