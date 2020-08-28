شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب هدف الفوز للمقاولون: الونش تعمد ضربى وطاهر سيعوض رمضان صبحى في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عصام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي، وأكد محمد عصام في تصريحات تليفزيونية : "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ويمتلك إمكانيات عالية ونتمنى نتألقه مع الأهلي في مشواره المقبل"، وأتم: "طاهر محمد طاهر هينسي جماهير الأهلي رمضان صبحي"

كما تحدث محمد عصام، عن هدفه في الزمالك والذي حقق الفوز لفريق ذئاب الجبل، مؤكدا : "فوزنا علي منافسنا الزمالك على المركز الثاني هام للغاية واحتفالي بالاهداف متعود عليه".

وتابع: "الونش قصد ضربي وايذائي وتشاجرت مع اثنين من لاعبي الزمالك بعد تعديهم علي زملائي".

من ناحية أخرى اعتذر فادي نجاح مدافع المقاولون العرب لزملائه بعد طرده في مباراة الزمالك والتي فاز خلالها فريقه بهدفين لهدف، قال:"اعتذر للاعبي المقاولون لأن طردي تسبب في زيادة الضغوط عليهم طوال أحداث المباراة"، وذلك حيث تعرض للطرد فى الشوط الأول ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

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وتابع فادى نجاح فى لقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1:"تفاجأت بمحمود أبو السعود يسلمني الكرة وبدأت أنظر إلى الدفندر اللي همرر له ولقيت بن شرقي بيضغط عليا وعملت عليها كنترول وحصل تدافع وأقصى تقدير إنى أخد عليها انذار وليس طرد.. ومش هعلق على التحكيم ولكن أشكر اللاعبين لانهم عملوا مجهود جبار وحزنت لإنى لسه راجع من الاصابة وكنت خايف تحصل نتيجة سلبية بعد طردي".

وفشل الزمالك فى مواصلة انتصاراته بمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوزه الأخير على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدما هُزم من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم لويس إدوارد، لاعب ذئاب الجبل بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل المغربى أشرف بن شرقى للأبيض، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد عصام، الهدف القاتل للمقاولون العرب، فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفقد أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره للمنافسة على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.