شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: المساحات خلف خطوط الزمالك وراء الهزيمة من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن فوز المقاولون على الزمالك مهم جدا للحفاظ على المركز الرابع بينما الزمالك وضح عليه الارهاق من مباراة القمة، قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورت : عماد النحاس جهز لاعبيه جيدا لمباراة الزمالك وبادل الفريق الأبيض الهجمات.

أكمل: "كان فيه مساحات في خطوط الزمالك استغلها المقاولون بخلاف سوء تقدير من محمد أبو جبل في الخروج بكرة الهدف الأول للمقاولون ومتعجب من سحب لويس ادوراردو".

أشار: "أعجبني عماد النحاس في التعامل مع الشوط الثاني وغير استراتيجية الضغط وضغط في الثلث الأخير من الملعب وتوقع هجوم كاسح من الزمالك كأنه يلعب بطريقة 4 / 5، ويحسب للنحاس أنه حضر لاعبيه بدنيا لتحمل ضغوط المباراة".

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من ناحية أخرى اعتذر فادي نجاح مدافع المقاولون العرب لزملائه بعد طرده في مباراة الزمالك والتي فاز خلالها فريقه بهدفين لهدف، قال:"اعتذر للاعبي المقاولون لأن طردي تسبب في زيادة الضغوط عليهم طوال أحداث المباراة"، وذلك حيث تعرض للطرد فى الشوط الأول ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وتابع فادى نجاح فى لقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1:"تفاجأت بمحمود أبو السعود يسلمني الكرة وبدأت أنظر إلى الدفندر اللي همرر له ولقيت بن شرقي بيضغط عليا وعملت عليها كنترول وحصل تدافع وأقصى تقدير إنى أخد عليها انذار وليس طرد.. ومش هعلق على التحكيم ولكن أشكر اللاعبين لانهم عملوا مجهود جبار وحزنت لإنى لسه راجع من الاصابة وكنت خايف تحصل نتيجة سلبية بعد طردي".

وفشل الزمالك فى مواصلة انتصاراته بمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوزه الأخير على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدما هُزم من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم لويس إدوارد، لاعب ذئاب الجبل بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل المغربى أشرف بن شرقى للأبيض، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد عصام، الهدف القاتل للمقاولون العرب، فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفقد أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره للمنافسة على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.