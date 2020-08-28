شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 27 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 27 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خسارة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقان فى الجولة 22 من بطولة الدورى الممتاز.

المقاولون العرب يهزم الزمالك 2 / 1 في الوقت الضائع

خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

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كشف الإعلامى محمد شبانة، أن نادي الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يكشف عدم جاهزية ملعب السلام we الأهلي لاستضافة مباراة الفريق الأبيض أمام المقاولون لذا تم إقامة المباراة علي ستاد القاهرة الدولي دون ذكر أية أسباب أخري.

أكد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شخص محترم مؤكدا أن وليد سليمان لم يتعمد إصابته في القمة 120، وقال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" محمد عبد الشافى لاعب محترم ولكنه هو من ارتطم بوليد سليمان والناس تتهم وليد سليمان بالأذى في الوقت الذى كثر الحديث فيه عن عنف طارق حامد"، تابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" وليد سليمان تعرض لإصابة قوية وغاب عن مران الأهلي بعد القمة ولم يتعمد إصابة عبد الشافي". عدلي القيعى : محمد عبد الشافى هو المخطئ في لقطة اصطدامه بالحاوي