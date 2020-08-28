شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب وادي دجلة استعارة شريف ونيدفيد ومحمود من الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة طلب النادي استعارة ثلاثي النادي الأهلي محمد شريف وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية "الثلاثي أسماء كبيرة ومفيدين لاي فريق ولكن لم نحدد أسماء ولكننا حددنا المراكز التي نحتاجها فقط".

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وتابع: "أما عن رحيل أحمد رمضان بيكهام إلى الأهلي فلا يوجد جديد حتى الوقت الجاري وهو لاعب مهم ضمن صفوفنا".

حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر .