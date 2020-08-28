شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكسات ساخرة تجتاح تويتر بعد هزيمة الزمالك أمام المقاولون.. يا عيني اتغلب تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت خسارة الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، الخميس، موجة سخرية على منصات السوشيال ميديا خاصة على موقع "تويتر"، حيث تداول العديد من رواد هذه المنصة الاجتماعية، كوميكسات ساخرة من هزيمة الزمالك أمام المقاولون.

وعبرت جماهير الكرة بروح كوميدية وساخرة على خسارة الزمالك أمام المقاولون من خلال الكوميكسات التي استخدم فيه صورا وأفشات الأفلام، وذلك عقب فشل الأبيض فى مواصلة انتصاراته بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما هُزم من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تضمنت الكوميكسات عبارات مثل "يا حبيبي هو اتغلب تاني" و" اتصدم ياعيني".

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وأشار رواد موقع التواصل الاجتماعي إلى تراجع أداء نادي الزمالك، وهبوطه في ترتيب الدوري الممتاز، حيث احتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.





فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وبهذا تظل المنافسة شرسة على مقعد المركز الثانى بين أندية الزمالك وبيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بالتساوى مع الزمالك حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، وكذلك المقاولون العرب، وذلك لحصد بطاقة المشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.