شكرا لقرائتكم خبر عن فادى نجاح بعد طرده أمام الزمالك: اعتذر لزملائى.. ولن أعلق على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر فادي نجاح مدافع المقاولون العرب لزملائه بعد طرده في مباراة الزمالك والتي فاز خلالها فريقه بهدفين لهدف، قال:"اعتذر للاعبي المقاولون لأن طردي تسبب في زيادة الضغوط عليهم طوال أحداث المباراة"، وذلك حيث تعرض للطرد فى الشوط الأول ليكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وتابع فادى نجاح فى لقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1:"تفاجأت بمحمود أبو السعود يسلمني الكرة وبدأت أنظر إلى الدفندر اللي همرر له ولقيت بن شرقي بيضغط عليا وعملت عليها كنترول وحصل تدافع وأقصى تقدير إنى أخد عليها انذار وليس طرد.. ومش هعلق على التحكيم ولكن أشكر اللاعبين لانهم عملوا مجهود جبار وحزنت لإنى لسه راجع من الاصابة وكنت خايف تحصل نتيجة سلبية بعد طردي".

وفشل الزمالك فى مواصلة انتصاراته بمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوزه الأخير على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدما هُزم من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم لويس إدوارد، لاعب ذئاب الجبل بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل المغربى أشرف بن شرقى للأبيض، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد عصام، الهدف القاتل للمقاولون العرب، فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفقد أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره للمنافسة على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.

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احتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وبهذا تظل المنافسة شرسة على مقعد المركز الثانى بين أندية الزمالك وبيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بالتساوى مع الزمالك حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، وكذلك المقاولون العرب، وذلك لحصد بطاقة المشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.