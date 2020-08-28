حازم إمام: توتر الزمالك سبب الخسارة أمام المقاولون.. وساسى لم يكن جيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن المقاولون العرب نجح في دراسة الفريق الأبيض جيدا قبل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وانتهت بفوز الذئاب بهدفين لهدف، خاصة بعد أداء الفريق البيض في مباراة القمة بدليل استفادة المقاولون العرب من أخطاء الأهلي في عدم تكرارها بمباراة اليوم أمام الزمالك.
قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1:"لاعبي الزمالك الذين ظنوا أنهم بعد الفوز على الأهلي من السهل يفوزوا على اي فريق بدون دراسته، تابع:"فرجاني ساسي لم يكن في حالة جيدة ولكن ممكن يعمل جون في أي وقت".
واختتم الثعلب تصريحاته قائلا:"فيه لاعبين عندها قرارات خاطئة في المباراة مثل أحمد زيزو واللاعبين كانت متوترة في المباراة وساعدت لاعبي المقاولون على الخروج بهذه النتيجة من المباراة".
وفشل الزمالك فى مواصلة انتصاراته بمسابقة الدورى الممتاز، بعد فوزه الأخير على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعدما هُزم من نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقدم لويس إدوارد، لاعب ذئاب الجبل بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل المغربى أشرف بن شرقى للأبيض، فى الدقيقة 73 من زمن المباراة، قبل أن يحرز محمد عصام، الهدف القاتل للمقاولون العرب، فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفقد أبناء ميت عقبة ثلاث نقاط ثمينة فى مشواره للمنافسة على المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.
احتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.
فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى 6 لقاءات، فيما سجل لاعبيه 27 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.
وبهذا تظل المنافسة شرسة على مقعد المركز الثانى بين أندية الزمالك وبيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى بالتساوى مع الزمالك حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، وكذلك المقاولون العرب، وذلك لحصد بطاقة المشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.
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