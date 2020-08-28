شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: توتر الزمالك سبب الخسارة أمام المقاولون.. وساسى لم يكن جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن المقاولون العرب نجح في دراسة الفريق الأبيض جيدا قبل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وانتهت بفوز الذئاب بهدفين لهدف، خاصة بعد أداء الفريق البيض في مباراة القمة بدليل استفادة المقاولون العرب من أخطاء الأهلي في عدم تكرارها بمباراة اليوم أمام الزمالك.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1:"لاعبي الزمالك الذين ظنوا أنهم بعد الفوز على الأهلي من السهل يفوزوا على اي فريق بدون دراسته، تابع:"فرجاني ساسي لم يكن في حالة جيدة ولكن ممكن يعمل جون في أي وقت".

واختتم الثعلب تصريحاته قائلا:"فيه لاعبين عندها قرارات خاطئة في المباراة مثل أحمد زيزو واللاعبين كانت متوترة في المباراة وساعدت لاعبي المقاولون على الخروج بهذه النتيجة من المباراة".

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