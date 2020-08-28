شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الغرور سبب هزيمة الزمالك أمام المقاولون..واللقاء درس قاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أداء ازمالك في مباراته ضد المقاولون العرب والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، قائلا: " الزمالك لا يزال يعيش في نشوة الفوز على الزمالك وكان هناك تعالي وغرور من لاعبيه في الملعب بعكس لاعبي المقاولون الذين قدموا شوط أول رائع وانتشروا داخل الملعب بشكل رائع.

كما قال أيمن يونس خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: "الزمالك كان يصل إلى مرمى المقاولون ولكن إنهاء الهجمات كانت غائبة ولاعبي المقاولون لابد أن يفخروا باصرارهم وكفاحهم".

وتابع أيمن يونس قائلا:"أن الاستهتار والتعالي سبب خسارة الزمالك والكرة بتدي اللي بيديها، وكارتيرون كان بعيدا عن تركيزه ولم يحضر كل البدائل للاستعانة بها وأساليب الضغط كلها بشكل فردي وليس بشخصية جماعية ولاعبي المقاولون مشوا المباراة على مزاجهم"، أضاف: "المقاولون يستحق الفوز عن جدارة والمباراة درس قاسي للزمالك وتخلي الجميع يراجع حساباته".

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