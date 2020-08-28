شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو: لو كنت مكان رمضان صبحي لرفضت عرض بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ترك النادي الأهلي خلال فترة تألقه حال تلقيه عرض من نادي بيراميدز بمقابل مادي كبير، مضيفاً "لو مكان رمضان صبحي ولو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض".
قال الأنجولي فلافيو في تصريحات تليفزيوينة ، إن مواطنه جيرالدو دا كوستا ولاعب الأهلي، لاعب جيد ويمتلك امكانيات جيدة ، مضيفاًُ "لو جيرالدو لاعب سيئ، لم يقوم الأهلي بالتعاقد معه نهائيا".
وأضاف مهاجم النادي الأهلي السابق، إن أرى بابل، مهاجم أول أغسطس الأنجولي، لاعب ممتاز أيضاً، موضحاً "بابل سيكون إضافة قوية للكرة المصرية ولنادي الزمالك حال إتمام الصفقة"، وتابع: "أتمنى التوفيق لبابل حال انضمامه لنادي الزمالك فهو لاعب جيد".
أما بشأن العمل بأكاديمية الأهلي في انجولا، علق: "لم يتحدث الأهلي للعمل في اكاديمياته في أنجولا وربما قد تم التحدث مع جيلبرتو وليس أنا".
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