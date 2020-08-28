شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن يكشف سر احتفاله بعد هدف الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر محسن ثروت، لاعب النادى الأهلى والزمالك سابقاً ووالد اللاعب مروان محسن، الحركة التى نفذها نجله عقب إحرازه هدفه فى الوقت بدل الضائع وهز بها شباك حارس مرمى نادى الجونة، عندما قام بوضع الكرة داخل الـ"تى شيرت"، ووضع أصبعه فى فمه، وتابع:"أول أكتوبر سيرزق مروان بمولودة".

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وأضاف "ثروت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مروان محسن أراد إرسال رسالة لزوجته الحامل وعلى وشك الولادة، كما انه أراد أن يسعدها، كونها تدعمه وتشجعه بشكل دائم.

وعن الانتقادات التى يتعرض لها نجله، قال "ثروت"، :"ابنى متعاون ولا يريد الانفراد بالكرة لنفسه، ولذلك أنا قلت له يا ابنى محدش هيفتكر مين باصا الكرة ولكن سيتذكر من أحرز الهدف".