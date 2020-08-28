ملف الخميس.. هزيمة الزمالك.. سفر ديانج.. وإصابة حازم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس:
والد مروان محسن يكشف سبب وضع ابنه الكرة على "بطنه" بعد هدف الجونة
والد مروان محسن: "عيب لما أكون قاعد في بيتي واتشتم أنا ومراتي"
بعد طرده أمام الزمالك.. فادي نجاح: "حسبي الله ونعم الوكيل"
انتصار مثير للإسماعيلي على طنطا بالدوري
النحاس: فاجأت الزمالك بلويس.. الفوز له طعم مختلف.. وهناك 3 أندية خارج المنافسة
الأهلي يسمح لديانج بالعودة لبلاده لتجديد جواز السفر
حازم إمام يصاب بشد في العضلة الأمامية
مصدر يرد لمصراوي: هل طلب الوداد تأجيل مباراة الأهلي؟
اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلي والمصري
المقاولون يعرقل عودة الزمالك للوصافة بـ "فوز +90"
خاص ـ اختبار طبي يحسم مشاركة سليمان أمام المصري
"في ليلة تألق عماد السيد".. الاتحاد يُعاقب الحرس على ركلتي الجزاء بتعادل قاتل
رسميًا.. كريم حافظ ينضم لملطية سبور حتى 2023
مدرب آرسنال يكشف مصير النني وموقفه من اللاعب
"بطولة ميسي".. كيف انقلبت كتالونيا بـ 14 مشهدًا في 72 ساعة؟
صاحب الهدف القاتل للمقاولون: الزمالك منافسنا على المركز الثاني
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