صاحب الهدف القاتل للمقاولون: الزمالك منافسنا على المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر محمد عصام لاعب المقاولون العرب فريق الزمالك هو أبرز منافسي فريقه على تحقيق المركز الثاني هذا الموسم في الدوري.

ويؤهل المركز الثاني في الدوري المصري مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، وهو سبب الصراع القوي بين الزمالك وبيراميدز والمقاولون.

الزمالك يحتل المركز الرابع حالياً برصيد 39 نقطة بعد خصم 3 نقاط في نهاية الموسم، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني.

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وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال عصام :"الزمالك أبرز المنافسين على المركز الثاني، فهو نادي كبير وتحقيق الفوز عليه أمر إيجابي للغاية".

وسجل محمد عصام هدف الفوز للمقاولون على الزمالك (2-1) على استاد القاهرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليحصد فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وأنهى عصام :"تعرضت للطرد في نهاية المباراة بعد مشادة مع الونش رأى الحكم أنها تستحق إنذار ثاني، وكان هناك مشادات مع لاعبين لا داعي لذكر أساميهم الآن".