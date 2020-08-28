النحاس: فاجأت الزمالك بلويس.. الفوز له طعم مختلف.. وهناك 3 أندية خارج المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رامي بشاي

صرح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب بأن الفوز على الزمالك له طعم مختلف، قائلًا أن المنافسة على الوصافة صعبة للغاية نظرًا لفارق المستويات مع باقي أندية دوري we المصري.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الـ22 من الدوري، اليوم الخميس: "المباراة كانت صعبة بعيدًا عن كل الحسابات، فقد واجهنا فريق كبير، والفوز عليه بهذا الشكل يعني أننا لعبنا مباراة كبيرة."

وتابع: "أشكر اللاعبين على الأداء وعقب الطرد الظروف تغيرت، وبتوفيق من الله تمكنا من الفوز بالنقاط الثلاث."

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أما عن المنافس فقد قال: "الزمالك قادم من الفوز على الأهلي، وعدد من لاعبيه ابتعدوا عن حالتهم المعتادة، وتمكنا من استغلال هذا الأمر بشكل جيد وأدينا دور بطولي."

وأضاف: "الهدف المبكر ساعدنا على حسم نتيجة المباراة وغلق المساحات أمام الزمالك، والتعادل كنا سنعتبره نتيجة مميزة بالنسبة لنا، كما أن اللعب بلويس (رقم 24) في المباراة مفاجأة للزمالك."

وأوضح هدفه خلال الموسم الحالي، قائلًا: "تركيزنا على التواجد في المربع الذهبي، بغض النظر عن التواجد في المركز الثاني لفترة، بسبب وجود فوارق كبيرة بيننا والزمالك وبيراميدز، والأهلي، والدوري بالكامل في مكان والزمالك والأهلي وبيراميدز في مكان آخر، لذلك المنافسة كبيرة للتواجد في المربع الذهبي."

واختتم قائلًا: "أمامنا مباريات صعبة مقبلة ونفكر في التواجد في المركز الرابع، والفوز على نادي الزمالك مكسب له طعم آخر وأفضل."