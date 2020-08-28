انتصار مثير للإسماعيلي على طنطا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نجح نادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على نظيره طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت لحساب الجولة 23 من عمر دوري WE المصري.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد مجدي، أسامة إبراهيم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أحمد أيمن، عماد حمدي، عمر الوحش، سيلفا، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، شيلونجو.

فيما دخل طنطا المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أشرف، إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبد ربه ، احمد سالم ، أحمد الشناوي،، محمد أسعد، عبد الرحمن الدح، جون أفيري، محمد أونش، اسلام فؤاد.

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وانتظر لاعبو الإسماعيلي 11 دقيقة فقط قبل أن يتمكنوا من زيارة شباك طنطا عن طريق اللاعب عبد الرحمن مجدي.

وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة سجل عمر الوحش الهدف الثاني ليواصل الدراويش الأداء المقنع في هذه المواجهة.

لاعبو طنطا انتفضوا من خلال هدف عن طريق أحمد أوكا في الدقيقة 84 قبل أن يقول عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي كلمته الأخيرة في الدقيقة 86.

وبعد المباراة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 30 نقطة فيما توقف رصيد طنطا عند 16 نقطة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للإسماعيلي بعد رحيل المدرب ديديه جوميز حيث قاد اللقاء المدرب أدهم السلحدار.