بعد طرده أمام الزمالك.. فادي نجاح: "حسبي الله ونعم الوكيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غرد لاعب نادي المقاولون العرب، فادي نجاح، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، عقب تعرضه للطرد أمام الزمالك.

نجاح، غرد قائلاً: "حسبي الله و نعم الوكيل.. لاحول ولا قوة إلا بالله".

وشهدت الدقيقة 36 من عمر مباراة المقاولون والزمالك، فقد فادي نجاح الكرة على حدود منطقة جزائه ليعترض بنشرقي لمنعه من الحصول على الكرة وهو مادفع الحكم لإشهار بطاقة حمراء له.

وكانت نتيجة المباراة حينها تقدم المقاولون بهدف قبل أن يتعادل بنشرقي في الدقيقة 72 للزمالك.