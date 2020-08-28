الأهلي يسمح لديانج بالعودة لبلاده لتجديد جواز السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محرر الخليج 365:
أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنهم منحوا موافقة لأليو ديانج مهاجم الفريق بالعودة إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به في ظل غيابه عن مباراة المصري.
وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للأهلي أن اللاعب المالي سيغيب عن مباراة المصري في الجولة الـ23 من دوري we المصري بسبب الإيقاف نتيجة الحصول على بطاقة حمراء أمام الجونة وهو ما دفعهم للسماح له بالسفر لبلاده.
وسيتوجه ديانج إلى مالي بعد موافقة الجهاز الفني من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة في ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصري والمباراة التالية في مسابقة الدوري.
وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام في تدريبات الفريق.
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