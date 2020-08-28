رياضة | 10 أرقام مثيرة من انتصار المقاولون العرب على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 10 أرقام مثيرة من انتصار المقاولون العرب على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق المقاولون العرب على نظيره الزمالك بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز.

جاءت ثنائية المقاولون العرب عن طريق (لويس هنستروزا – محمد عصام)، وسجل للزمالك (أشرف بنشرقي).

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلي 40 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الزمالك عند 42 نقطة ويتساوي مع بيراميدز، بينما يتصدر النادي الأهلي الترتيب برصيد 59 نقطة.

وتحققت بعض الأرقام من انتصار المقاولون على الزمالك في مباراة الخميس نرصدها في هذا التقرير:-

- الانتصار رقم (11) للمقاولون العرب على الزمالك خلال (83 مباراة) جمعت الفريقين بمختلف البطولات بواقع (8 انتصارات بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المحلي – 1 بكأس الاتحاد التنشيطية).

- المقاولون حقق فوزه الأول على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز بعد غياب 18 عامًا، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 2/1 في 20 أبريل 2002.

- ارتفع رصيد أهداف المقاولون العرب في شباك الزمالك خلال تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات إلي (59 هدفًا)، بينما استقبلت شباكه (122 هدفًا).

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- حقق عماد النحاس انتصاره الثاني خلال 7 مواجهات جمعته مع الزمالك ليؤكد تفوقه على الفارس الأبيض، حيث فاز الأخيرة في مباراة وحيدة ضد نجم الأهلي السابق، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

- تلقي كارتيرون هزيمته الرابعة مع الزمالك منذ توليه قيادة الفريق الأبيض، بينما كانت هزائمه الثلاث السابقة أمام طلائع الجيش (3/2)، والترجي (1/0)، وهزيمة اعتبارية (2/0) بعد انسحابه أمام الأهلي بالدور الأول.

- انتصار المقاولون العرب على الزمالك هو رقم (12) للفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم، بينما الهزيمة رقم (4) للفارس الأبيض بالبطولة المحلية.

- هدف "بنشرقي" في مرمي المقاولون العرب هو الهدف الثاني له مع الزمالك بالدوري الممتاز هذا الموسم، بينما الهدف رقم 15 لنجم المغرب في مختلف البطولات.

- يعد هذا الانتصار رقم 4 للمقاولون العرب على الزمالك بنتيجة (2/1) في الدوري الممتاز، من أصل 8 انتصارات حققها ذئاب الجبل على الفريق الزملكاوي بالبطولة.

- هدف محمد عصام القاتل في شباك الزمالك هو الهدف الرابع للمقاولون العرب (+90) بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعد هدف سيف الدين الجزيري في مرمي سموحة، وهدفي محمد سالم في شباك الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

- ارتفع عدد حالات الطرد في صفوف المقاولون العرب بالدوري هذا الموسم لـ(6 حالات) بعد طرد الثنائي فادي نجاح ومحمد عصام في مباراة الزمالك.