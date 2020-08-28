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رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُفتتح الموسم الكروي ف إنجلترا رسمياً، بلقاء الدرع الخيرية، والذي يجمع فريقي أرسنال وليفربول، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتمكن ليفربول من حصد لقب الممتاز لهذا الموسم 2019/2020 بعد منافسة مع مانشستر سيتي، فيما نال آرسنال لقب كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب .

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، يوم السبت الموافق 29 أغطسس، على أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً يوم 12 سبتمبر المقبل.

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وتذاع المباراة على الهواء مباشرة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءاً بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت جرينتش.

ويأمل الطرفان في افتتاح الموسم بشكل جيد، بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، والذي يعادل بطولة السوبر.

ويبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد، فيما يواجه أرسنال مضيفه فولهام، وذلك يوم السبت 12 سبتمبر القادم.

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