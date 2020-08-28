رياضة | أول تعليق من عماد النحاس بعد الفوز على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عماد النحاس بعد الفوز على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لنادي المقاولون بلاعبي فريقه بعذ الفوز علي هـ نظيره الزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.
وأعرب النحاس في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن سعادته بالمكسب إلي جانب أداء لاعبي الفريق وأثني على تركيزهم.
وقال :"نحمد الله عوضنا الخسارة في مباراة أسوان ولم أكن أتوقع هذا السيناريو بعد الطرد، ولم أكن سأحزن إذا خرج الفريق بالتعادل أمام نادي الزمالك، وإذا تعرضنا للخسارة كان لدينا الأسباب".
وأضاف :" نعلم أن الزمالك في حالته الفنية والبدنية ويركز في المباريات الكبيرة خاصة أنه مقبل علي مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، ولكن قدمنا أداء بطولي وننافس على المركز الرابع بالرغم من وجود فروقات كبيرة بيننا وبين الاهلي والزمالك وبيراميدز".
وأكمل حديثه:"طموحنا أن ننهي الدوري في المربع الذهبي وأشكر اللاعبين على الفوز بالنقص الذي حدث، وتحدثت معهم بين الشوطين أن يلعبوا برجولة والتغيرات أعطتنا الأفضلية".
وأتم تصريحاته:"تركيزنا كان أعلى من الزمالك، ومباراة أسوان لم نكن لدينا الرغبة في المكسب من البداية وإتضح ذلك في الملعب، وجهزت طريقة لعب مختلفة، وحاولنا أن نغلق مفاتيح لعب الزمالك".