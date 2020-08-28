رياضة | بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لتصحيح صورته أمام جماهير النادي الكتالوني، بعد اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لشبكة "ESPN" فان الرئيس الحالي لبرشلونة قد أعلن رغبته الكاملة في الرحيل عن صفوف البلوجرانا، إذا أراد ميسي ذلك من أجل البقاء في الكامب نو.

Advertisements

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أنه وضع ميسي أمام مشكلة حقيقية أمام جماهير النادي ليبرز مدي انتمائه للفريق، وذلك بعد أن طالب مسبقاً برحيل رئيس النادي والقيام بانتخابات مبكرة من أجل الاستمرار.

وكانت بعض من جماهير برشلونة قد أثارت أمام بوابات النادي الكتالوني، تطالب برحيل بارتوميو من النادي، بعد ساعات قليلة من إعلان ميسي رغبتة في الرحيل عن الكامب نو.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني، يتواجد حاليا في مدينة مانشستر من أجل إتمام إنتقال قائد البلوجرانا إلى السيتي.