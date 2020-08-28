رياضة | حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي إن النادي حقق في الفيديو المسرب لصالح جمعة لاعب وسط الفريق والمنتشر على السوشيال ميديا ويظهر فيه اللاعب وهو يدخل مشادة مع بعض الشباب.

وتم التأكد أن الفيديو قديم ومر عليه أكثر من سنتين، وأن هناك بعض الأشخاص ابتزوا اللاعب من أجل منع انتشاره إلا أن صالح جمعة رفض ابترزازهم وهدد بمقاضاتهم.

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وقال المصدر: "هدف انتشار الفيديو في الوقت الحالي معروف وهو التأثير على عزيمة اللاعب الذي يؤدي التدريبات بمنتهى القوة تمهيداً للعودة من جديد للمباريات".

واختتم: "صالح جمعة قريب للغاية من دخول قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر اقامتها السبت المقبل في بطولة الدوري العام"

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي بعد غد السبت أمام المصري البورسعيدي في قمة مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري.