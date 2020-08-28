رياضة | السويد تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السويد تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستسمح السويد لرواد الحفلات وجماهير كرة القدم بالعودة للمسارح والملاعب بداية من أكتوبر المقبل عقب موافقة هيئة الصحة العامة في البلاد على اقتراح للحكومة بزيادة الحد الأقصى لبعض الأحداث من 50 شخصاً حالياً إلى 500.

ومع انخفاض عدد الإصابات الجديدة والوفيات جراء "كوفيد-19"، قالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنها تخطط لزيادة الحد الأقصى البالغ 50 شخصاً لحضور الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد بداية من أول أكتوبر المقبل.

وفي مارس الماضي، فرضت السويد حظراً على التجمعات بما يزيد عن 50 شخصاً لاحتواء تفشي الإصابة بفيروس كورونا وهو ما تسبب عملياً في وقف أنشطة المسارح وأندية كرة القدم ومنع إقامة الحفلات الموسيقية ما حرم هذه الأنشطة من تحقيق أي إيرادات من الحضور الجماهيري.

وقال كبير علماء الأوبئة بهيئة الصحة العامة أندريس تيجنيل للصحافيين: "يتعلق الاقتراح بالأحداث التي توجد بها مقاعد بأرقام".

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وأضاف أنه ينبغي أن يجلس الأشخاص على بُعد متر واحد على الأقل بين كل شخصين.

وقال إنه سيتم تقييم آثار التغييرات "وإذا نجحت التجربة يمكن أن نرفع الحد الأقصى مرة أخرى".

ومارست أندية كرة القدم في السويد ضغوطاً من أجل السماح بحضور نسبة معينة من سعة كل إستاد بدلاً من عدد ثابت من الجماهير.

لكن هيئة الصحة العامة رفضت ذلك قائلاً إن الأعداد الكبيرة ستؤدي إلى ازدحام غير مقبول في وسائل النقل العام.