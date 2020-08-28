رياضة | الزمالك يسقط أمام المقاولون ويقرب الأهلي من لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسقط أمام المقاولون ويقرب الأهلي من لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي الزمالك لخسارة مفاجئة أمام المقاولون العرب بهدفين لهدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الطرفين واعتمد المقاولون على الهجمات الخاطفة وكرة عرضية من أمير عابد ارتطمت بقدم محمود علاء لتصل إلى التونسي سيف الدين الجزيري ليسددها بالقدم اليسرى أنقذها محمد أبو جبل ببراعة وانتهت معها الخطورة.

ورد الزمالك بمحاولة عن طريق بن شرقي وتسديدة قوية لكنها مرت بعيدا عن المرمى ومن كرة مشتركة يسقط حازم إمام ليخرج لتلقي العلاج خارج الملعب في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

ويحصل الزمالك على ركنية يحولها بن شرقي عرضية لكنها تمر بعيدا عن الخطورة ويشتتها دفاع المقاولون .

ويجري الجهاز الفني أولى تغييراته اضطراريا بنزول محمد عبدالغني بدلا من حازم إمام في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

ويرد المقاولون بهجمة مرتدة سريعة وكرة طولية تصل للويس ادوارد الذي وجد أبوجبل متقدم ليمر منه ويسدد الكرة في الشباك معلنا تقدم المقاولون بهدف دون رد في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويتوغل بن شرقي في المنطقة من الجانب الأيسر ويحاول يمررها عرضية لكن يشتتها الدفاع لركنية بعدها تصل عرضية ينقذها الحارس ويفسد خطورة الهجمة .

وتستمر محاولات الزمالك من جانبي الملعب وركنية جديدة للفريق من الجانب الأيسر تصل في النهاية عرضية يحولها محمود علاء بقدمه لأوباما أمام المرمى لكنه سددها بجوار القائم وتضيع معها فرصة محققة في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

ويرد المقاولون العرب بهجمة منظمة تصل من الجانب الأيسر عن طريق سيف الجزيري لمجلي لتصل في النهاية لشكري نجيب الذي سددها قوية لكن يتصدى لها أبوجبل ببراعة في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك فتح ثغرة بدفاع المقاولون وتحديدا من الجناب الأيسر ويسيطر على مجريات اللعب لكن دفاع المقاولون المحكم حال دون وجود خطورة على مرمى أبوالسعود.

ويتلقى بن شرقي الكرة في الجانب الأيسر ويمررها متقنة لساسي داخل المنطقة الذي حاول المرور لكن يتدخل الدفاع وتخرج لضربة مرمى ومعها يوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل.

وينطلق أوباما بكرة مرتدة سريعة تصل لزيزو في الجانب الأيمن الذي حولها لعرضية متقنة يحولها مصطفى محمد برأسية لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 34 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك الضغط من الجانب الأيسر ويخطف بن شرقي الكرة من فادي نجاح لاعب المقاولون الذي يعترضه قبل الوصول للمرمى ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب وركلة حرة للزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لأوباما خلال وقوفه في الحائط البشري للمقاولون ويسدد ساسي الركلة الحرة لكنها تمر بدون خطورة وترتطم بلاعبي المقاولون .

ويتلقى زيزو الكرة من الجانب الأيمن يمررها عرضية تصل لبن شرقي الذي استقبل الكرة وحاول تسديدها لكنها في يد الحارس بالدقيقة 40 من عمر المباراة .

واعتمد المقاولون على مرتدات لويس ادواردو وشكري نجيب لكنها لم تشكل خطورة على مرمى أبوجبل فيما كثف الزمالك من محاولاته عن طريق الجانبين لكن دفاع المقاولون يؤمن مرماه .

ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة وينطلق ادواردو داخل منطقة الزمالك ويتدخل الونش ليحصل المقاولون على ركنية مرت عرضية ارضية لكنها بدون خطورة .

ويرد الزمالك بمحاولة مرتدة من زيزو بعرضية لبن شرقي وترتد داخل منطقة العمق لكنها تفقد خطورتها وبعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب بهدف دون رد .

ومع بداية الشوط الثاني تدنو السيطرة للزمالك واستحواذ على منطقة وسط الملعب ومحاولات مستمرة عن طريق ساسي واوباما لكن دفاع المقاولون المتكتل يحول دون ذلك .

Advertisements

ويحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية ويشتتها الدفاع بعدها يحاول المقاولون مبادلة اللعب عن طريق مجلي في وسط الملعب ومحاولات من شكري نجيب لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الزمالك .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بتغييرين دفعة واحدة بنزول كابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم بدلا من فرجاني ساسي وأوباما لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ويحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية من الجانب الأيمن يحاول عليها بن شرقي ومحمود علاء لكنها تصل لأبوالسعود حارس المقاولون .

ويحصل زيزو على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر تتحول لعرضية لكنها تمر بعيدا بعدها هجمة جديدة عن طريق اوناجم وبن شرقي في الجانب الأيمن بعدها عرضية من زيزو يحولها مصطفى محمد برأسية تمر بجوار القائم في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ويحصل اوناجم على ركلة حرة من على حدود المنطقة من الجانب الأيمن يمررها زيزو عرضية ويحاول عليها لاعبو الزمالك وسط دربكة دفاعية تنتهي بركنية للزمالك تمر من جديد من الجانب الأيمن لكن دفاع المقاولون يشتت الكرة.

ويواصل الزمالك محاولاته وكرة عرضية من زيزو من مخالفة على حدود منطقة الجزاء على رأس محمود الونش، لتصل إلى اوناجم الذي سددها لكن ارتطمت بأحمد الشيمي وخرجت إلى ركلة ركنية.

ويسفر هجوم الزمالك عن هدف التعادل بعد عرضية من اوناجم ترتد من دفاع المقاولون تصل لبن شرقي داخل المنطقة ويسددها صاروخية في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل بعدها يعود اللعب وسط سيطرة من الزمالك ومحاولات من المقاولون لإفساد الهجمات .

ومن كرة مشتركة واعتراضات من لاعبي الفريقين يشهر الحكم البطاقة الصفراء لكل من امير عابد ومحمد سالم من المقاولون العرب ولزيزو من الزمالك في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ويواصل الزمالك محاولاته وضغط مكثف من جانبي الملعب ويحصل على ركنية تمر عرضية وتصل للونش الذي حاول تسديدها “خلفية مزدوجة” لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وينطلق عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويمررها عرضية يخرجها لاعب المقاولون لركنية وسط مطالبات من لاعبي الزمالك للجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء ويقرر الحكم اللجوء لتقنية الفيديو ويحتسبها ركنية تمر من اوناجم لجمعة لاوناجم من جديد لكن الدفاع يشتتها .

ويواصل الزمالك ضغطه وركنية جديدة من الجانب الأيمن تمر عرضية يحاول عليها زيزو برأسية لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

ويمرر اوناجم كرة عرضية تمر من مصطفى محمد وتصل لكاسونجو لكنه كان في موقف التسلل بعدها يواصل الفريق فرض سيطرته على منطقة العمق الهجومي وسط تكتلات دفاعية للمقاولون العرب .

ويدفع الجهاز الفني بأسامة فيصل وحسام أشرف بدلا من عبدالله جمعة وزيزو لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لأمير عبدالعزيز مدرب الفريق والمهاجم عمر السعيد على دكة بدلاء الزمالك بداعي الاعتراض بعدها يحاول اوناجم الانطلاق من الجانب الأيمن وينقذها الدفاع باعاقة للاعب ويشير الحكم لاستئناف اللعب وتنتهي الهجمة .

ويستمر هجوم الزمالك ويمرر بن شرقي بينية ويلعبها حسام اشرف في جسد لاعبي المقاولون وتصل لمصطفى محمد الذي سددها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع وعلى عكس سير اللقاء يشن المقاولون هجمة مرتدة وتصل لمحمد سالم الذي انطلق داخل المنطقة ومررها عرضية لمحمد عصام الذي أودعها الشباك معلنا تقدم المقاولون بهدفين لهدف .

ويمرر اسامة فيصل عرضية تصل لكاسونجو برأسية يتصدى لها الحارس بصعوبة ويحاول عليها مجددا المهاجم الكونغولي لكن الكرة تمر بدون خطورة .

ويحاول المقاولون العرب استنفاذ الوقت بإجراء تغيير والدفاع المتكتل والتمرير فيما حاول الزمالك شن هجمة أخيرة لتدارك النتيجة عن طريق بن شرقي وكاسونجو في الجانب الأيسر وتصل في النهاية عرضية بعيدة عن المرمى .

ومع اللحظات الأخيرة من عمر المباراة يشهر الحكم البطاقة الصفراء لأبوالسعود لإهدار الوقت ويشتبك لاعبو الفريقين بعدها ويشهر البطاقة الصفراء الثانية لمحمد عصام لاعب المقاولون ويتم طرده وكذللك بطاقة للونش لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدفين لهدف .