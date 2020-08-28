رياضة | فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شرط مشاركة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، في مباريات متصدر الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.

مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

طلب السويسرى رنيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، من صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء، انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة مع المارد الأحمر.

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وحصل صالح جمعة على وعد من المدير الفنى فايلر بالمشاركة فى المباريات المتبقية للنادي الأهلي، حيث تقبل الاعب نصيحة المدرب السويسري.

وشهدت الفترة الماضية ضغوط من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على فايلر المدير الفنى، من أجل منح صالح جمعة فرصة المشاركة بالمباريات.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا مثيرا بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام الجونة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة سجله مروان محسن.