رياضة | فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع شرط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، شرط مشاركة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، في مباريات متصدر الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.
مشاركة صالح جمعة مع الأهلي
طلب السويسرى رنيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، من صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء، انقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة مع المارد الأحمر.
وحصل صالح جمعة على وعد من المدير الفنى فايلر بالمشاركة فى المباريات المتبقية للنادي الأهلي، حيث تقبل الاعب نصيحة المدرب السويسري.
وشهدت الفترة الماضية ضغوط من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على فايلر المدير الفنى، من أجل منح صالح جمعة فرصة المشاركة بالمباريات.
الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا مثيرا بالجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام الجونة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة سجله مروان محسن.