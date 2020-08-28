رياضة | ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في تدريبات برشلونة الإسباني والتي ستبدأ يوم الإثنين المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن قرار ميسي بالتواجد في تدريبات البرسا جاء من أجل تجنب المشاكل القانونية حتى يتم الوصول لحل نهائي بالنسبة لمستقبله.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني يرغب في تفادي أي عقوبات مالية أو تعقيدات قانونية لذلك سيتواجد في التدريبات بشكل طبيعي حتى ولو قرر الرحيل بالفعل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يبدو قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة على الرغم من أن النادي الكتالوني شدد على رغبته في استمرار نجمه التاريخي في صفوفه.