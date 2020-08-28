الامارات | المهري: مسافي سيظل «الحصان الأسود» رغم مغادرة أبرز لاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن المهري: مسافي سيظل «الحصان الأسود» رغم مغادرة أبرز لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق مسافي، عبدالغني المهري، إن أسرة النادي تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على تقديم مباريات جيدة، وأن يحتل مركزاً في وسط الترتيب بدوري الهواة، وقال إنه سيسعى للحفاظ على لقب «الحصان الأسود»، الذي ارتبط به في فترة سابقة بالنظر إلى نتائجه الجيدة.

وأكد المهري لـ«الإمارات اليوم»: «مسافي سيبقى الحصان الأسود رغم مغادرة أبرز لاعبيه لفرق أخرى»، وأضاف: «دشنا تدريباتنا في ملعب النادي على أمل أن يكون هناك معسكر داخلي خلال الفترة المقبلة».

وقال أيضاً: «أغلب لاعبي الفريق في الموسم الماضي غادروا، باستثناء العاجي إبراهيم دياكيتي، والسنغالي كوفي، إضافة إلى حارس المرمى حميد شامبيه، وعبيد الدهماني، وعدد آخر قليل جداً».

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وأشار إلى أن مسافي سيخوض مباراتين وديتين تحضيراً لدوري الهواة، وستكونان أمام دبا الفجيرة ودبا الحصن، وقال إن الفريق يعوّل على تمهيدي الكأس ليكون بمثابة إعداد للدوري.

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