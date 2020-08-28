الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجديد

أعادت إدارة لعبة جماعية في أحد الأندية الاعتبار لمدرب أجنبي بتجديد عقده لموسم جديد لقيادة فريق السلة، بعد أقل من شهر من الاستغناء عن خدماته.

أمل

ينتظر مدرب مواطن أن توكل إليه مهمة تدريب أحد منتخبات المراحل السنية في اتحاد كرة القدم، بعدما تلقى وعداً بذلك إثر تحقيقه إنجازات لافتة في الدرجة الأولى.

البوسنة

يدرس نادٍ في الدرجة الأولى إقامة معسكر تدريبي في البوسنة والهرسك، بعد نهاية الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، في حال تحسنت الظروف الصحية.

راتب

جدد اللاعب رقم واحد في الفريق مطالبه من إدارة النادي عبر وكيله، بزياد راتبه، أسوة بزميلين آخرين، علماً بأنه حالياً يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأعلى راتباً في الفريق.

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استغناء

تلقى لاعب أجنبي رسالة من زملائه في الفريق، تبلغه بأن إدارة النادي جهّزت خطاباً للاستغناء عن خدماته، وأنها تنتظر فقط مراسم التعاقد مع لاعب بديل.

حسرة

عبّر لاعبون في لعبة فردية أولمبية عن حسرتهم على عدم قيام اتحاد لعبتهم بعقد دورات تأهيلية عن بعد، خلال الفترتين الماضية والحالية، أسوة ببقية الألعاب التي استغلت الحجر في زمن «كورونا».

شرط

اشترط إداري بأحد أندية المحترفين على نادٍ آخر، من أجل الموافقة على لعب مباراة ودية، أن يتكتم على نتيجة المباراة، ولا ينشرها إعلامياً، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المباراة انتهت بفوز الفريق «المشترط» 2-1.

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