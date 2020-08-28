الامارات | تمديد منع الجمهور من حضور المباريات في ألمانيا حتى نهاية 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد منع الجمهور من حضور المباريات في ألمانيا حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السلطات الألمانية تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب الرياضية حتى نهاية عام 2020، بحسب اتفاق بين مختلف الولايات الألمانية والحكومة المحلية، أمس.

وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من مشروع اتفاق ينص على منع التجمعات في الملاعب، والمراكز الثقافية، والمهرجانات أو المعارض.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديداً لرياضة كرة القدم، التي كانت تأمل عودة الجمهور إلى المدرجات تدريجياً مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

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وسجلت في ألمانيا حتى الآن 237 ألفاً و937 حالة، أدت إلى وفاة 928 شخصاً، بحسب معهد روبرت كوخ.

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية من الجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس «كوفيد ـ 19».

وأرسلت الرابطة دليلاً للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية، لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها.

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