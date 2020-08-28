الامارات | بحيرة برج خليفة تحتضن كرنفال التجديف اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة برج خليفة تحتضن كرنفال التجديف اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن «بحيرة برج خليفة في بولفارد محمد بن راشد»، في الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم، فعالية قوارب التجديف واقف، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع شركة إعمار العقارية، والتعاون مع مؤسسة «كايت آند سيرف»، وذلك ضمن مبادرته «نحن نجدف من أجل دبي»، التي تشمل العديد من الكرنفالات حول شواطئ ومسطحات دبي المائية
وكانت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعالية، وأعلنت عن إغلاق باب التسجيل بعد 48 ساعة، في ظل الإقبال الكبير، واكتمال العدد المقترح للمشاركة في هذه التظاهرة التي ستكون تجمعاً رياضياً فريداً، هدفه المشاركة وليس التنافس على المراكز الأول من أجل التوعية بأهمية الرياضة، والتنوع الكبير في الأنشطة التي تقام في دبي.
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