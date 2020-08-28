الامارات | دل بوترو يجري عملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى

شكرا لقرائتكم خبر عن دل بوترو يجري عملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المتحدث باسم لاعب كرة المضرب الأرجنتيني، خوان مارتن دل بوترو، أن المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً و132 حالياً خضع لعملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى، التي يعاني إصابة بها منذ دورة شنغهاي للماسترز في أكتوبر 2018.

وقال المتحدث في بيان: «في الأشهر الأخيرة، اتبع دل بوترو نصيحة أطبائه، واختبر ركبته في ملعب لكرة المضرب في بوينس آيرس، لكن الآلام استمرت».

وخضع العملاق الأرجنتيني حتى الآن إلى سبع عمليات جراحية في مسيرته الاحترافية المرصعة بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في سبتمبر 2009.

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ففضلاً عن ثلاث عمليات جراحية في الركبة اليمنى، خضع دل بوترو لعملية جراحية في الرسغ الأيمن في عام 2010، وفي الرسغ الأيسر في مارس 2014 ويناير 2015 ويونيو 2015.

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