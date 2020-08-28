الامارات | وكيلة أعمال إيغور تحفزه بـ «تغريدة»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت‭ ‬دايزي‭ ‬براندينو‭ ‬وكيلة‭ ‬أعمال‭ ‬لاعب‭ ‬الشارقة‭ ‬إيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬الأخير،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬إيغور‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬دعونا‭ ‬نعمل‭ ‬بجد‭ ‬وبدافع‭ ‬كبير‭ ‬لكي‭ ‬يحافظ‭ ‬إيغور‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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