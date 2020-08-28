الامارات | ليما يكشف عن اسمه المفضَّل بالعربية

شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يكشف عن اسمه المفضَّل بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المحترف البرازيلي في صفوف الوصل، فابيو ليما، عبر شريط فيديو على «تويتر»، عن الاسم الذي يفضّل أن يطلق عليه باللغة العربية، ووقع اختياره على اسم «ماجد». ويعد ليما من أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع الوصل في السنوات الأخيرة، ومن ضمن الذين مُنحوا الثقة للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني.

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