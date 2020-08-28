شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو تكرر 7 مرات.. الزمالك يتعثر عقب الفوز على الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة الثالثة له هذا الموسم خلال مشواره بالدوري الممتاز، وذلك على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة بمنافسات الجولة 22 للمسابقة.

الخسارة جاءت بعد 5 أيام فقط من فوز الزمالك المدوي في القمة رقم 120 على حساب الأهلي بثلاثية.

سيناريو اخفاق الزمالك في المباراة التي تتلى حسمه القمة على حساب الأهلي تكرر في 6 مرات سابقة قبل خسارة الفارس الأبيض مباراة المقاولون الليلة، خلال أخر 25 عاماً.

الزمالك يتعادل مع المحلة ويخسر من الترسانة بعد سوبر 94

تعادل الزمالك أمام المحلة بدون أهداف بالدوري عقب 6 أيام من فوزه على الزمالك في السوبر الأفريقي عام 1994، وبعدها بأيام تلقى الفريق خسارة غير متوقعة أمام الترسانة بالدوري الممتاز أيصاً بهدفين مقابل هدف.

تعادل مع المصري بعد حسم قمة الدوري 94

ويفوز الزمالك على الأهلي بهدفين لمحمد صبري وإيمانويل إمونيكي، بالدور الثاني للدوري 1993-1994 ويعقبها تعادل سلبي لأبناء زاموار أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

القناة يطيح بالزمالك من الكأس عقب قمة 2001

في موسم 2000-2001 ينجح الزمالك في الفوز على الأهلي في قمة الدوري بنتيجة 3/1، ويخسر الفريق بعدها مباشرةً بنتيجة 3/2 أمام القناة ويودع منافسات دور الـ 16 لكأس مصر.

تعادل وفقدان نقطتين أمام إنبي في 2004

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ويفقد الزمالك نقطتين في مشواره بالدوري موسم 2003-2004 بالتعادل أمام إنبي بعد أيام قليلة من فوزه على الأهلي في قمة الدور الثاني للدوري.

خسارة قاسية على يد النجم عقب التتويج بالكأس

ويُتوج الزمالك بلقب كأس مصر موسم 2014-2015 على حساب الأهلي بثنائية، ويحقق أول انتصار له على الأحمر في الكأس منذ 56 عاماً، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويتعرض الفارس الأبيض لخسارة قاسية بنتيجة 5/1 على يد النجم الساحلي بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بعدها بأيام.

خسارة أمام الانتاج بعد السوبر المصري

وينتزع الزمالك لقب السوبر المحلي على حساب الأهلي في الامارات في فبراير من عام 2017 بركلات الترجيح، ويعقب اللقب خسارة غير متوقعة للأبيض أمام الانتاج الحربي بالدوري بنتيجة 2/1.