شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يكشف حقيقة طلبة استعارة شريف ونيدفيد ومحمود من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة طلب النادي استعارة ثلاثي النادي الأهلي محمد شريف وكريم نيدفيد ومحمد محمود. وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: «الثلاثي أسماء كبيرة ومفيدين لاي فريق ولكن لم نحدد أسماء ولكننا حددنا المراكز التي نحتاجها فقط». وتابع: «أما عن رحيل أحمد رمضان بيكهام الى الأهلي فلا يوجد جديد حتى الوقت الجاري وهو لاعب مهم ضمن صفوفنا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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