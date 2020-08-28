شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسقط طنطا بثلاثية في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على طنطا بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل في الدوري المصري.

الإسماعيلي التقى مع نظيره طنطا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة الأكبر على المستوى المحلي.

وسجل عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي هدفين في الدقيقة 11 و86 من زمن المباراة، وأحرز عمر الوحش تقدم الإسماعيلي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وسجل هدف طنطا الوحيد إسلام فؤاد في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.