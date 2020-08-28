عماد النحاس: قدمنا مباراة بطولية أمام الزمالك و«الطرد» زاد من ‏حماسنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن لاعبيه قدموا أداءً بطولياً خلال مواجهة الزمالك الليلة بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري. وفاز المقاولون على الزمالك بهدفين مقابل هدف بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري الممتاز. وأشار النحاس في تصريحات تليفزيونية أعقبت فوز المقاولون:«أشكر اللاعبين على الروحج البطولية وعلى التركيز طوال المباراة». وأضاف:«البطاقة الحمراء التي اشهرت في وجه فادي نجاح زادت من حمسانا ومن دوافعنا في المباراة». وأنهى تصريحاته مؤكداً على سعادته بمنافسة أندية كبيرة مثل الزمالك وبيراميدز على المركزين الثاني والثالث، بالامكانيات الحالية والمتاحة للمقاولون". Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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