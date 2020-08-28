شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. شباك الزمالك تتلقى هدفاً (+90) في الدوري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق الكرة بنادي الزمالك خسارة مفاجئة على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة 22 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس.

وخسر الزمالك في الوقت القاتل من عمر المباراة وهدف حمل توقيع البديل محمد عصام مهاجم المقاولون مع الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2).

وتلقت شباك الزمالك ثالث هدف هذا الموسم بالدوري خلال الوقت البديل من عمر الشوط الثاني.

وكان محمد شريف نجم الأهلي المعار لصفوف إنبي هذا الموسم قد صعق الشباك البيضاء بهدف انتصار الفريق البترولي في الدقيقة 90+1 من عمر مباراة الفريقين بالدور الأول.

كما تمكن أحمد راشد، نجم الاتحاد السكندري من تسجيل هدف التعادل القاتل في مرمى الزمالك في لقاء الفريقين بأغسطس الجاري بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وتسببت أداف (+90) التي سكنت شباك الزمالك في خسارة الفريق 8 نقاط بالخسارة أمام كل من انبي والمقاولون والتعادل مع إنبي.

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