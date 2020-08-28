شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع الميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» إن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي حسم مصيره مع الفريق.
وأكدت الشبكة الإيطالية أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد عقده لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن انتهى عقد اللاعب مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.
وأشارت الشبكة أن العقد الجديد للاعب السويدي يتضمن راتبًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو دون وجود أي مكافآت.
وكانت بعض التقارير الإيطالية ذكرت أن إبرا وافق على التجديد نظير 6 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة مليون يورو، إلا أن مينو رايولا وكيل النجم السويدي نفى هذا الأمر.
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