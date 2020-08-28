شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية من «بيريز» لنجوم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية عن رغبة رئيس نادى ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فى التقدم بطلب مزعج للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأفادت شبكة «ABC» الإسبانية بأن بيريز سيطلب من اللاعبين تخفيض جديد لأجورهم بسبب الصعوبات الاقتصادية التى يعانى منها ريال مدريد فى الفترة الحالية.

هذه هى المرة الثانية التى سيخفض فيها نجوم ريال مدريد رواتبهم منذ انتشار فيروس كورونا، حيث كانت الأولى فى 8 إبريل الماضى وترواحت نسب التخفيض ما بين 10: 20%.

ويريد ريال مدريد بسبب انخفاض الدخل المالى فى الفترة الحالية وعدم وجود مباريات أو تدريبات، موازنة حسابات أرصدته عن طريق تخفيض النفقات وعلى رأسها رواتب الفريق الأول.

ويبدو أن التخفيض الذى حدث قبل 4 أشهر لم يكن كافيًا لنادٍ بحجم ريال مدريد، خاصة أن عودة الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا كانت خلف الأبواب المغلقة مع غلق متحف النادى وملعب «سانتياجو برنابيو» عن الجولات السياحية منعًا لتفشى العدوى.

على جانب آخر، تفصل الكولومبى جيمس رودريجيز، نجم ريال مدريد الإسبانى، خطوة واحدة عن الانتقال إلى إيفرتون الإنجليزى هذا الصيف، ويرافق جيمس رودريجيز الويلزى جاريث بيل فى قائمة الراحلين عن ريال مدريد هذا الصيف، بعدم الحاجة إلى جهودهما بفرمان من الفرنسى زين الدين زيدان، ووفقاً لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جيمس رودريجيز يقترب من ارتداء قميص إيفرتون هذا الصيف فى صفقة تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن كارلو أنشيلوتى لعب دورًا مهمًا فى إقناع جيمس رودريجيز بالانتقال إلى إيفرتون، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تنته بعد، إلا أن سير العملية تتم بشكل صحيح، وسبق أن لعب جيمس رودريجيز مع كارلو أنشيلوتى فى ريال مدريد بموسم 2014/2015، واجتمعا سوياً فى بايرن ميونخ.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن التفاهم والانسجام التام بينهما جعل جيمس رودريجيز يوافق على اتخاذ هذه الخطوة وتفضيل هذا الخيار على بقية الخيارات المطروحة، وبالتالى فإن إيفرتون قريب من إتمام الصفقة. وفى حال رحيل جيمس رودريجيز إلى إيفرتون سيتخلص الفرنسى زين الدين زيدان من لاعب كان عبئا عليه فى تشكيل ريال مدريد، ويبقى جاريث بيل الذى يتمسك بالرحيل بعد نهاية عقده ولا توجد عروض جيدة لضمه.