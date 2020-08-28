"سنغزو العالم".. كريستيانو رونالدو يتوعد الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سنغزو العالم.. كريستيانورونالدو يتوعد الجميع

الجمعة 28 أغسطس 2020

الخليج 365

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة حماسية لجماهير فريقه قبل انطلاق موسم 2020-2021، توعد خلالها كافة منافسي البيانكونيري في مختلف أنحاء العالم.



ورغم التقارير التي ربطته بالرحيل عن نادي السيدة العجوز هذا الصيف، خرج رونالدو برسالة عبر حسابه على موقع "أنستقرام" يؤكد فيها استمراره لموسم ثالث بقميص اليوفي.

وجاء في رسالة رونالدو: "بينما أستعد لموسمي الثالث كبيانكونيري، فإن روحي وطموحي أعلى من أي وقت مضى".

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وأضاف: "الأهداف.. الانتصارات.. الالتزام.. التفاني والاحترافية، فبكل قوتي وبمساعدة زملائي الثمينة وكافة العاملين في يوفنتوس، سنعمل مرة أخرى لغزو إيطاليا وأوروبا والعالم".

وعدد اللاعب الدولي البرتغالي أهدافه في الموسم الجديد، مشيرا إلى رغبته في تحطيم الأرقام القياسية وتخطي العقبات والفوز بالألقاب وتحقيق الأهداف الشخصية، مضيفا: "أتطلع للمزيد مرة أخرى، والنجاح في كافة التحديات التي قد تعترض طريقنا".

وتعهد رونالدو بمحاولة الفوز بكافة الألقاب الممكنة من أجل جماهير يوفنتوس، عبر التحلي بروح المغامرة أكثر من أي وقت مضى.

وفي ختام رسالته، رونالدو: "بحملنا هذا الشغف المذهل والفريد، فهذا يعني أننا في يوفنتوس، لكي نرتقي إلى تاريخه ونرفع اسمنا وقيمنا ومعاييرنا إلى أعلى مستوى ممكن".

يذكر أن يوفنتوس لم يتوج سوى بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، وسجل رونالدو 37 هدفا معه في مختلف البطولات، لينهي موسمه الثاني هدافا للفريق.