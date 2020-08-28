هل طلب وادي دجلة استعارة شريف ونيدفيد ومحمود من الأهلي؟.. عبد الواحد يرد

جدة - عمرو شويل تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة طلب النادي استعارة ثلاثي النادي الأهلي محمد شريف وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية: "الثلاثي أسماء كبيرة ومفيدين لاي فريق ولكن لم نحدد أسماء ولكننا حددنا المراكز التي نحتاجها فقط".

وتابع: "أما عن رحيل أحمد رمضان بيكهام الى الأهلي فلا يوجد جديد حتى الوقت الجاري وهو لاعب مهم ضمن صفوفنا".

حقق فريق وادى دجلة فوزا غاليا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى ، ليرتفع رصيد الفريق الدجلاوى إلى 23 نقطة ويصعد للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 23 نقطة ومازالوا فى المركز الحادى عشر .

تقدم المقاصة بهدف فى الدقيقة التاسعة عن طريق محمد إبراهيم من تسديدة بقدمه اليسرى سكنت مرمى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة ، وتعادل مروان حمدى لوادى دجلة بعدها بدقيقة ، وفى الدقيقة 20 يضيف نفس اللاعب الثانى له ولفريقه ، لينتهى الشوط الأول بتقدم أبناء دجلة على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى لقاء سريع ومفتوح من جانب الفريقين فى إطار رغبتهم فى خطف الثلاث نقاط للإبتعاد خطوة مهمة عن منطقة الهبوط .

وفى الدقيقة 70 استطاع حسام عرفات تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقتنص وادى دجلة ثلاث نقاط ثمينة