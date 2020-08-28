شكرا لقرائتكم فلافيو: لو بيراميدز عرض عليا الانتقال كنت سأرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، موقفه من ترك النادي الأهلي خلال فترة تألقه حال تلقيه عرض من نادي بيراميدز بمقابل مادي كبير.

وأكد فلافيو في تصريحات تلفزيونية: "لو مكان رمضان صبحي ولو بيراميدز عرض عليا الإنتقال له كنت سأرفض".

أما بشأن العمل بأكاديمية الأهلي في انجولا، علق: "لم يتحدث الأهلي للعمل في اكاديمياته في أنجولا وربما قد تم التحدث مع جيلبرتو وليس أنا".

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