شكرا لقرائتكم المقاولون العرب ضد الزمالك.. فادي نجاح يثير أزمة مع جماهير الأبيض على "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون العرب ضد الزمالك



نشر فادي نجاح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب صورة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصحوب بقرن فلفل في إشارة الى مكايدة لجماهير القلعة البيضاء عقب فوز ذئاب الجبل بهدفين لهدف.

وأعادت صورة اللاعب ما قام به نجم الإنتاج الحربي حاليا باسم مرسى والزمالك السابق عندما رفع صورة مشابهة قبل سنوات بعد فوز الأبيض على الأهلي وقتها.

وحقق المقاولون العرب فوزاً مستحقاً على نظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 22 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب بهدف نظيف ضد نظيره الزمالك خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بالدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المقاولون العرب اللاعب الكولومبي لويس إدوارد في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقامة على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ22 من منافسات الدورى، ,بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الاخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول.

حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك.

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في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة.