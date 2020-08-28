شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: يحسب للنحاس أنه جهز لاعبي المقاولون لتحمل ضغوط مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن فوز المقاولون على الزمالك مهم جدا للحفاظ على المركز الرابع بينما الزمالك وضح عليه الارهاق من مباراة القمة

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: عماد النحاس جهز لاعبيه جيدا لمباراة الزمالك وبادل الفريق الأبيض الهجمات.

أكمل: "كان فيه مساحات في خطوط الزمالك استغلها المقاولون بخلاف سوء تقدير من محمد أبو جبل في الخروج بكرة الهدف الأول للمقاولون ومتعجب من سحب لويس ادوراردو".

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أشار: "أعجبني عماد النحاس في التعامل مع الشوط الثاني وغير استراتيجية الضغط وضغط في الثلث الأخير من الملعب وتوقع هجوم كاسح من الزمالك كأنه يلعب بطريقة 4 / 5، ويحسب للنحاس أنه حضر لاعبيه بدنيا لتحمل ضغوط المباراة".