شكرا لقرائتكم حازم إمام: المقاولون استفاد من أخطاء الأهلى بلقاء الزمالك وساسي بعيد عن مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم امام نجم الزمالك السابق أن المقاولون العرب نجح في دراسة الزمالك جيدا قبل المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وانتهت بفوز الذئاب بهدفين لهدف، خاصة بعد أداء الفريق البيض في مباراة القمة بدليل الاستفادة من أخطاء الأهلي في عدم تكرارها بمباراة اليوم.

قال خلال الاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس 1: لاعبي الزمالك الذين ظنوا أنهم بعد الفوز على الأهلي من السهل يفوزوا على اي فريق بدون دراسته

تابع: فرجاني ساسي لم يكن في حالة جيدة ولكن ممكن يعمل جون في اي وقت.

Advertisements

أوضح: فيه لاعبين عندها قرارات خاطئة في المباراة زي احمد مصطفى زيزو واللاعبين كانت متوترة في المباراة وساعدت لاعبي المقاولون على الخروج بهذه النتيجة من المباراة.