شكرا لقرائتكم فلافيو: أرى بابل لاعب ممتاز وسيمثل إضافة كبيرة للزمالك حال انضمامه إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن أرى بابل، مهاجم أول أغسطس الأنجولي، لاعب ممتاز.

وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "بابل سيكون إضافة قوية للكرة المصرية ولنادي الزمالك حال إتمام الصفقة".

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وتابع: "أتمنى التوفيق لبابل حال انضمامه لنادي الزمالك فهو لاعب جيد".