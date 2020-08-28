شكرا لقرائتكم فلافيو: أرى بابل لاعب ممتاز وسيمثل إضافة كبيرة للزمالك حال انضمامه إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن أرى بابل، مهاجم أول أغسطس الأنجولي، لاعب ممتاز.
وأكد فلافيو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "بابل سيكون إضافة قوية للكرة المصرية ولنادي الزمالك حال إتمام الصفقة".
وتابع: "أتمنى التوفيق لبابل حال انضمامه لنادي الزمالك فهو لاعب جيد".
وعقب الأنجولي أري بابل صفقة الزمالك المنتظر على خسارة الأبيض لحساب المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدوري المصري الممتازز
وكتب اللاعب الدولي الأنجولي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المعنى الحقيقي لكرة القدم هو تغيير نتائج المباراة".
واقترب اللاعب من الانضمام الى صفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال الى القلعة الحمراء ويتبقى الإعلان الرسمي بنهاية مشوار الأبيض ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر فلافيو: أرى بابل لاعب ممتاز وسيمثل إضافة كبيرة للزمالك حال انضمامه إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.