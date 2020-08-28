شكرا لقرائتكم فاروق جعفر:استبدال ساسي وأوباما وقلة التركيز سبب هزيمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن مباراة المقاولون العرب تعتبر درس قاسي للاعبى الزمالك .

وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق فى الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك والمقاولون العرب على قناة الزمالك، أن استبدال فرجانى ساسي أثر على أداء الأبيض حيث فقد الفرق التنظيم فى الملعب ، ونفس الحال بالنسبة ليوسف أوباما المحاور الاساسية لتنظيم اللعب.

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وواصل جعفر التحضير والاهتمام ليس بنفس مستوى الاهلى بالاضافة الى المجهود الكبير المبذول فى مباراة القمة رقم 120 ، مضفا أن الإرهاق أمام الاهلى بالإضافة إلى رد الفعلن علاوة على أن الزمالك لم يملك اى حلول ، والأطراف سبب هزيمة الزمالك علاوة على التوتر فى الأداء

وتابع فاروق عشوائية الاداء فى المقاولون العرب كانت سبب هزيمة الابيض لان الفريق يلعب الكرة بعشوائية ودون تنظيم وان الذئاب فوزا من خلال هجمتين فقط