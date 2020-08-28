شكرا لقرائتكم فلافيو: على جماهير الأهلى الصبر على جيرالدو ولم يكن لى دور فى ترشيحه للنادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأنجولي فلافيو، نجم النادي الأهلي السابق، إن جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب جيد.

وأكد فلافيو في تصريحات تلفزيونية: "لو جيرالدو لاعب سيئ، لم يقوم الأهلي بالتعاقد معه نهائيا".

وتابع: "على جماهير الأهلي الصبر على جيرالدو ولم يكن لي دور في ترشيحه للنادي".

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