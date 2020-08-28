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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك حيث واصل الأهلى تصرده لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة يليه بيراميدز برصيد 42 نقطة ثم يحل الزمالك ثالثا بذات الرصيد من النقاط. وجاء باقى ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك حيث خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة. ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك حيث خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز علي الزمالك 2/1 ، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42 نقطة، احرز هدفى المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، ومحمد عصام في الدقيقة 92 واحرز هدف الزمالك المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك وأنتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه لويس ادوارد في الدقيقة 13 ، وبدأ المقاولون المباراة مهاجما حيث أطلق سيف الدين الجزيرى، مهاجم ذئاب الجبل ، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليتألق محمد أبو جبل حارس الزمالك فى التصدى للكرة الخطيرة التى جاءت فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.





ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك حاول لاعبو الزمالك احراز هدف التعادل من خلال شن هجمات من وسط الملعب استغلالا لمهارة أشرف بن شرقى وفرجانى ساسي واوباما، الا أن دفاع المقاولون العرب وتألق محمود أبو السعود حالا دون أحراز هدف التعادل للزمالك.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاولون ضد الزمالك وفي الدقيقة 11 يجرى الفرنسى كارتيرون تبديل إضطرارى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام بعد تعرض الاخير لإصابة في العضلة الامامية، ومع حلول الدقيقة 13 يجرز لويس ادوارد الهدف الاول للمقاولون مستغلا خطأ محمود الونش في التغطية وانفرد بمحمد ابو جبل واحرز هدف المقاولون الاول.

في المقابل فان شكري نجيب كاد ان يحرز الهدف الثاني للمقاولون من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أبو جبل بصعوبة، لتستمر النتيجة تقدم المقاولون العرب بهدف نظيف بعد 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 36 تعرض فادى نجاح مدافع المقاولون العرب للطرد بعدما أعاق أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك عن الوصول لمرمى المقاولون العرب، ليحصل علي طرد مباشر ويزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للمقاولون العرب.، وتستمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهى الشوط بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: ابراهيم صلاح، محمد مجلى، أحمد الشيمى، لويس إداورد.

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيرى.